



Израиль и США благодарят Египет за помощь в прекращении огня в Газе

Израиль, Соединенные Штаты и ООН поблагодарили Египет за его роль в посредничестве в прекращении огня с палестинской террористической группировкой “Исламский джихад” в Газе в субботу вечером, положившем конец пяти дням ожесточенных боев.



Согласно заявлению Канцелярии премьер-министра в субботу, советник по национальной безопасности Цахи Анегби выразил благодарность президенту Египта Абдель-Фаттаху ас-Сиси за посредничество в соглашении.



Анегби подчеркнул, что “на тишину ответят тишиной, но если Израиль подвергнется нападению и угрозе, то сделает все необходимое, чтобы защитить себя”.

США также приветствовали соглашение о прекращении огня в субботу, высоко оценив роль Египта и Катара в посредничестве по соглашению.



Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что официальные лица США “тесно сотрудничали с региональными партнерами для достижения этого разрешения боевых действий, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы и восстановить спокойствие как для израильтян, так и для палестинцев”.



“Мы благодарны за критические дипломатические усилия президента Абдель Фаттаха Эль-Сиси и высокопоставленных официальных лиц Египта, а также эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани”, – сказала она в заявлении Белого дома.