



Израиль и ПА примут участие в "чрезвычайном саммите" в Иордании

В попытке снизить напряженность в преддверии месяца Рамадан и не допустить ситуации, которая может привести к эскалации конфликта, Иордания проведет завтра, в воскресенье, в Акабе экстренный саммит с участием США, Иордании, Египта, Палестинской автономии и Израиля.



Несмотря на напряженность в плане безопасности после операции в Шхеме, в ходе которой были убиты 11 палестинцев, большинство из которых террористы, палестинские официальные лица примут участие в конференции. Однако, ожидается, что ПА придет с рядом требований в качестве условия для сохранения спокойствия.



Согласно палестинским источникам, иорданский вертолет прибыл сегодня в Рамаллу, чтобы доставить палестинскую делегацию в Акабу. В состав делегации входят глава разведки Маджед Фарадж, генеральный секретарь исполнительного комитета ООП и министр, отвечающий за отношения с Израилем Хуссейн аль-Шейх и дипломатический советник Махмуда Аббаса Маджди аль-Халди.



Тем временем Израиль пообещал Палестинской администрации свести к минимуму ввод ЦАХАЛа на территории.



Ливанская газета "Аль-Ахбар" сегодня обнародовала требования, которые Палестинская администрация, как ожидается, представит на международном чрезвычайном саммите в Акабе — в первую очередь набор 10 000 новых сотрудников службы безопасности и обучение 5000 действующих сотрудников сил безопасности Палестинской автономии. ПА также намерена потребовать поступления оружия и техники для палестинских силовых структур и проведения совместной военной операции с ЦАХАЛом и США, цель которой – не допустить проведения израильскими силами безопасности крупных операций в Зоне А без согласования с ней.



Сообщалось также, что Хусейн аш-Шейх и Маджед Фарадж будут призывать к расширению сотрудничества между Палестинской администрацией и американской и израильской разведкой, чтобы противостоять подстрекательству, распространяемому террористическими организациями в Газе или боевиками террористов за границей, чтобы "подтолкнуть жителей Иудеи и Самарии вступать в противостояние с силами ЦАХАЛа".



С политической стороны - палестинская делегация будет призывать к прекращению действий израильского правительства по подготовке новых аванпостов в Иудее и Самарии. Согласно отчету "Аль-Ахбар", высокопоставленные чиновники правительства США проинформировали Палестинскую администрацию о том, что на саммите в Акабе будет достигнуто понимание ситуации в Иудее и Самарии путем реализации плана, сформулированного координатором службы безопасности США генерал-лейтенантом Майком Фензелом — восстановить контроль над северной частью Иудеи и Самарии.



Фракции палестинского сопротивления осудили участие Палестинской администрации в саммите по вопросам безопасности и заявили, что считают это "ударом по нашей нации и предательством мучеников". По их словам, руководство ПА стали "игрушками" и являются партнерами в международных и израильских усилиях, направленных на то, чтобы нанести ущерб воле палестинского народа и подавить сопротивление.



На фоне опасений эскалации в преддверии месяца Рамадан посланник ООН по Ближнему Востоку Тор Венсланд на этой неделе прибыл в Газу, где встретился с руководством ХАМАС в попытке снизить уровень напряженности. Однако беспорядки тем временем продолжаются — сотни палестинцев вышли на улицы в ночь на четверг в десятках населенных пунктов Иудеи и Самарии, Восточного Иерусалима и Газе — беспорядки произошли и вчера в нескольких населенных пунктах.