



Израиль: ХАМАС морит голодом жителей Газы

Террористическая организация ХАМАС морит жителей Газы голодом и усугубляет гуманитарный кризис.



По данным 12-го канала, такое заявление сделал высокопоставленный представитель службы безопасности Израиля.



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"В то время, как Израиль пропускает помощь, они морят голодом своих граждан. ХАМАС заботится о своем выживании в первую очередь за счет палестинских детей", - сказал он.



По словам источника, ответственность за изъятие грузов с гумпомощью несет ХАМАС.

