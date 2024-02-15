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Израиль: ХАМАС морит голодом жителей Газы
15.02.2024 14:00 Алина Груднева

Израиль: ХАМАС морит голодом жителей Газы

Террористическая организация ХАМАС морит жителей Газы голодом и усугубляет гуманитарный кризис.

По данным 12-го канала, такое заявление сделал высокопоставленный представитель службы безопасности Израиля.

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"В то время, как Израиль пропускает помощь, они морят голодом своих граждан. ХАМАС заботится о своем выживании в первую очередь за счет палестинских детей", - сказал он.

По словам источника, ответственность за изъятие грузов с гумпомощью несет ХАМАС.
 

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