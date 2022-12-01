



Израиль готовится к возможному ракетному обстрелу после ликвидации террористов

Сотрудники службы безопасности предполагают, что террористические группы в Газе могут запустить ракеты по Израилю после того, как в ходе ночных столкновений в Иудее и Самарии были убиты два влиятельных террориста, в том числе полевой командир Палестинского "Исламского джихада", сообщили израильские СМИ в четверг.



Боевики были ликвидированы в ожесточенных столкновениях с израильскими войсками, которые вспыхнули во время ночного рейда возле лагеря беженцев Дженин на севере Самарии. Палестинские СМИ сообщили, что еще 20 человек получили ранения.



Исламский джихад и террористическая группировка ХАМАС пригрозили нанести ответный удар Израилю и отомстить за смерть боевиков.



Представитель "Исламского джихада" Тарик Эзз Эль Дин заявил, что "резня" людей и гибель его боевиков в Дженине "не останутся без ответа".



ХАМАС объявил в лагере всеобщую забастовку и тоже пригрозил принять меры.



И общественная телерадиокомпания "Кан", и 13-й канал процитировали неназванных сотрудников службы безопасности, заявивших, что Израиль готовится к возможному ракетному обстрелу.