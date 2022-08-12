



"Израиль доберется до каждой террористической организации"

Премьер-министр Яир Лапид встретился в комплексе "Кирия" в Тель-Авиве с членами Форума Генерального штаба ЦАХАЛа.

Об этом он сообщил поздно вечером, 11 августа.

"Я поговорил с ними и объяснил им мой стратегический подход к различным вызовам, стоящим перед Государством Израиль во всех сферах", - сказал Лапид.

Он поблагодарил министра обороны, начальника штаба и ЦАХАЛ за итоги окончания операции "Рассвет" в Газе.

"Я подчеркнул, что решающее значение для успеха кампании имеет совместная и ответственная работа всех сторон. Кроме того, я сказал, что в операции мы увидели малую часть возможностей армии, которая является одной из лучших в мире. Государство Израиль будет избегать причинения вреда невиновным, а с другой стороны - доберется до на любой террористической организации, где бы то ни было в мире, для защиты своих граждан", - отметил премьер.