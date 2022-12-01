



Израиль депортирует палестинского террориста с французским гражданством

Израиль депортирует палестинского террориста Салаха Хамури, отсидевшего срок за участие в заговоре с целью убийства раввина Овадьи Йосефа.

Об этом сообщает Ynet.

Он работал адвокатом в палестинской правозащитной группе Addameer, которая в настоящее время объявлен вне закона.

Хамури был арестован в 2005 году и приговорен к 7 годам тюремного заключения. Освободили его в 2011 году в рамках сделки по обмену заключенными. Он неоднократно подвергался административному задержанию.

В последний раз он был арестован в марте 2022 года по подозрению в принадлежности к террористической группировке НФОП. Он будет депортирован во Францию.