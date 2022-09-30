



Израиль близок к принятию решения о широкомасштабной операции в Иудее и Самарии

Серия инцидентов с применением насилия со стороны палестинцев в последние дни приближает Израиль к принятию решения о широкомасштабной операции с упором на Дженин и северную Самарию, откуда исходит большинство террористов и боевиков, противостоящих силам безопасности.



Подразделения ЦАХАЛа находится в состоянии повышенной готовности до конца праздников. С течением времени кажется, что инциденты с применением насилия на территориях только умножаются, поскольку к ним присоединяется все больше палестинцев, а также увеличивается использование огнестрельного оружия.



Израиль продолжить действовать в нынешнем формате, который включает ночную активность на палестинской территории и арест подозреваемых или принять более радикальные меры, сосредоточившись на Дженине и его окрестностях.



Силовикам было дано указание подготовиться к этому еще несколько месяцев назад, но силы безопасности хотят этого избежать.



В инциденте, который произошел вчера недалеко от Ткоа, был убит палестинский ребенок, возможно, в результате падения или остановки сердца. Палестинцы обвинили ЦАХАЛ, но после первоначального расследования было сообщено: "Не было обнаружено никакой связи между его смертью и действиями ЦАХАЛа в этом районе".

