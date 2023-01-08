



Израиль аннулировал разрешения на въезд трем высокопоставленным чиновникам ПА

В субботу вечером министр обороны Йоав Галант поручил аннулировать разрешения на въезд трем высокопоставленным палестинским чиновникам: Махмуду Аль-Алулу, Азаму Аль-АхмадУ и Рухи Фатоху.



Министр обороны принял решение после консультации с представителями оборонного истеблишмента, сообщает "Аруц Шева".



В офисе Галанта подчеркнули, что трое чиновников воспользовались своим положением и прибыли на территорию Израиля, чтобы посетить дом террориста Карима Юниса.



Террорист был освобожден из тюрьмы на этой неделе после отбытия 40 лет за убийство солдата ЦАХАЛа Авраама Бромберга в 1980 году.



В пятницу в деревне, где живет Юнис, состоялось большое празднование с флагами ООП и ФАТХа.



Напомним, что министр внутренних дел Израиля Арье Дери хочет лишить израильского гражданства двух террористов Карима и Махера Юнисов, убивших солдата ЦАХАЛа.



"Немыслимо, чтобы эти люди продолжали иметь израильское гражданство, и лишение гражданства будет иметь важное значение, когда речь идет о тех, кто стал символом тех, кто осуществляет эти преступные террористические акты", - заявил ранее министр.