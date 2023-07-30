



Изнасилование 10-летней в Негеве не признали преступлением на почве ненависти



В январе 2021 года 10-летняя девочка в одном из населенных пунктов юга страны стала жертвой сексуального насилия со стороны подростка-бедуина. В субботу вечером он вломился в ее дом с тем, чтобы похитить имущество, и застал ее в своей комнате в постели.



Прокуратура предъявила ему обвинение, и он был признан виновным в содомии и краже со взломом и приговорен к пяти годам лишения свободы. Прокуратура обжаловала слишком мягкое наказание.



Адвокат Рони Алони-Садовник обратилась в службу социального обеспечения с просьбой признать девочку жертвой боевых действий, но ее просьба была отклонена. Она обратилась в Апелляционный комитет по делам жертв боевых действий, чтобы тот признал ее.



Комитет отклонил апелляцию. Адвокат Алони-Садовник утверждает, что комиссия намеренно проигнорировала тот факт, что в Негеве и на Юге "ежедневно идет война в националистическом конфликте за захват земли Негева", что и является мотивом для преступления.



Однако комитет заявил, что это был единичный, тяжелый и шокирующий случай, когда 17-летний подросток совершил преступное деяние, за которое был осужден.



Члены комитета отвергли попытки адвоката связать ракетные обстрелы из Газы, постоянную стрельбу членов бедуинской диаспоры на Юге и это конкретное преступление. "Бедуины в Негеве являются гражданами Израиля, и поэтому ответственными за события насилия с их стороны является израильская полиция, что сама адвокат усиленно подчеркивает".



По мнению адвоката Алони-Садовник, "каждый насильственный акт бедуина в Негеве по отношению к еврею, скорее всего, является враждебным". По ее словам, из-за вражды между двумя народами это вполне логично. Мы не принимаем это утверждение, которое проходит второй нитью через все ее заключение" - заявили члены комитета.



По словам адвоката Алони-Садовник, согласно решению Совета Безопасности ООН, сексуальное нападение, совершенное представителем другой национальности на ребенка в ходе конфликта между двумя народами, признается военным преступлением. В комитете это опровергли: "Данное решение направлено на предотвращение сексуального насилия во время войны и в зонах конфликтов. В нем говорится, что сексуальное нападение представителя одной национальности на на представителя другой можно считать войной и обсуждать в Международном трибунале в Гааге. Это не тот случай, о котором идет речь. Речь не идет о зоне конфликта".



Отец девочки рассказал о предыстории этого события: "Надо понимать, что это резкое изменение поведения бедуинов в нашем разрезе, которое началось в результате войны жителей с наркоторговцами и контрабандистами в секторе. После 30-летнего периода, в течение которого ничего подобного не происходило, примерно за месяц до этого события из одного из предприятий в поселке были украдены два Land Cruiser, а за неделю до события была совершена кража со взломом из одном из домов. Примерно через две недели после этого инцидента к раввину пришел бедуинский старейшина, который в присутствии еще двух свидетелей сказал, чтобы мы хорошо подумали, почему с нами произошло это событие! То есть это месть. "



Комиссия отметила, что не были приведены показания свидетелей под присягой, в том числе того же бедуина, и дала понять, что подсудимый и его партнеры являются серийными грабителями домов. Из показаний отца также следует, что кража со взломом, по всей видимости, произошла из-за экономического ущерба, нанесенного бедуином в связи с борьбой с торговлей наркотиками и контрабанды. "Не повезло несовершеннолетней, что обвиняемый обнаружил ее в комнате", - отметили члены комитета, добавив, что в уголовном деле, которое велось против подростка, не было и намека на то, что это было преступление на почве ненависти на национальной почве.



Во время суда обвиняемый бедуин довольно улыбался, а судья "извинилась" за то, что была "вынуждена" вынести ему более строгое наказание.

