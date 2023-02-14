



Избивший палестинца солдат ЦАХАЛа отправлен под арест

Солдат ЦАХАЛа, избивший палестинца в Хевроне на глазах у американских журналистов, отправлен под стражу на 10 суток.



По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, инцидент тщательно расследуется.



"Расследование показывает, что между палестинцем и солдатом ЦАХАЛа в Хевроне завязалось ожесточенное столкновение, в ходе которого солдат избил палестинца. По итогам следствия военнослужащий приговорен к десяти суткам ареста, по истечении которых будет решаться вопрос о продолжении его военной службы", - сказано в сообщении.



Уточняется, что Армия обороны Израиля серьезно относится к любому подобному насильственному поведению и осуждает его.

צה"ל: הלוחם שתקף את הפעיל הפלסטיני בחברון נשלח ל-10 ימים לכלא >>> https://t.co/YLUvYsK2Jz@ItayBlumental pic.twitter.com/k4GN3sBHHl — כאן חדשות (@kann_news) February 13, 2023