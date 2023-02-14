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Избивший палестинца солдат ЦАХАЛа отправлен под арест
14.02.2023 08:55 Алина Груднева

Избивший палестинца солдат ЦАХАЛа отправлен под арест

Солдат ЦАХАЛа, избивший палестинца в Хевроне на глазах у американских журналистов, отправлен под стражу на 10 суток.

По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, инцидент тщательно расследуется.

"Расследование показывает, что между палестинцем и солдатом ЦАХАЛа в Хевроне завязалось ожесточенное столкновение, в ходе которого солдат избил палестинца. По итогам следствия военнослужащий приговорен к десяти суткам ареста, по истечении которых будет решаться вопрос о продолжении его военной службы", - сказано в сообщении.

Уточняется, что Армия обороны Израиля серьезно относится к любому подобному насильственному поведению и осуждает его.

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