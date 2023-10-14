



Из-за отказа назвать убийц ХАМАСа террористами: здание BBC "облили кровью"



Через несколько дней после того, как британский телеканал вызвал бурную реакцию, отказавшись использовать слово "террористы" при освещении зверств, происходящих в Израиле, вход в здание корпорации BBC в Лондоне ночью был залит красной краской.



The front entrance of the BBC has been doused in blood red paint as controversy rages over corporation's decision not to call baby-slaughtering Hamas 'terrorists'.pic.twitter.com/4lHR9w6w0q — Visegrád 24 (@visegrad24) October 14, 2023