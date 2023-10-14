Из-за отказа назвать убийц ХАМАСа террористами: здание BBC "облили кровью"
Через несколько дней после того, как британский телеканал вызвал бурную реакцию, отказавшись использовать слово "террористы" при освещении зверств, происходящих в Израиле, вход в здание корпорации BBC в Лондоне ночью был залит красной краской.
Об этом сообщила британская "Daily Mail". Это произошло за несколько часов до запланированной на сегодня акции протеста в знак солидарности с палестинцами, которая должна была начаться рядом с местом расположения штаб-квартиры BBC.
Лондонская полиция заявила, что ей "известно о преступном ущербе, нанесенном зданию, однако на данный момент неизвестно, связан ли он с какой-либо группой протеста".
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