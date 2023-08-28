



Из-за эскалации: израильские санкции против ХАМАСа



В последнее время в израильских органах безопасности была достигнута договоренность об увеличении числа рабочих из Газы, въезжающих на работу в Израиль. После появления информации о том, что ХАМАС планирует теракты в Иудее и Самарии, и в связи с решением террористов возобновить провокации и столкновения вдоль границы с Газой, Израиль решил наказать ХАМАС, заморозить эту меру и не увеличивать квоту на палестинских рабочих.



Об этом утром сообщила радиостанция КАН Бет.



Сегодня из Газы в Израиль въезжает около 18 тыс. палестинских рабочих, и первоначально службы безопасности одобрили увеличение квоты на рабочих до максимума, утвержденного правительством, и одобрила въезд 20 тыс. рабочих, т.е. добавление еще 2 тыс. палестинцев. Эта мера теперь заморожена.