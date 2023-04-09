



Из Сирии выпущено 6 ракет по Голанским высотам: ЦАХАЛ ответил ударами

Шесть ракет были запущены с юга Сирии по Голанским высотам в субботу вечером и в начале воскресенья с интервалом в два отдельных залпа. Три ракеты упали на израильскую территорию, заявили военные.



После второго обстрела Армия обороны Израиля заявила, что нанесла артиллерийские и беспилотные удары по югу Сирии, нацелившись на пусковые установки, которые использовались для запуска ракет. Позже израильские и сирийские СМИ заявили, что Израиль нанес дополнительные авиаудары вблизи столицы Дамаска.



В ходе первого обстрела не использовалась система ПВО “Железный купол”, поскольку снаряды направлялись в безлюдную местность, заявили в ЦАХАЛе.

Один из снарядов второго залпа был перехвачен “Железным куполом“, а другой приземлился на открытой местности недалеко от городов Натур и Авней-Эйтан. Третий снаряд, видимо, не попал в Сирию.



По данным Регионального совета Голанских высот, пострадавших и повреждений нет. Но жителям южных Голанских высот приказано открыть общественные бомбоубежища, оставаться вблизи безопасных зон и следовать обновленным приказам Командования тыла.



Ответственность за ракетные пуски взяла на себя местная палестинская милиция под названием “Лива аль-Кудс“ или “Иерусалимская бригада“, согласно ливанской сети “Аль-Маядин“, связанной с “Хизбаллой“.



Согласно СМИ, ополченцы, которые сражались в составе сил, поддерживающих режим, в ходе десятилетней гражданской войны в Сирии, выпустили снаряды в ответ на столкновения в священном месте на Храмовой горе в Иерусалиме и угрожали применить силу в ответ на любые действия Израиля.



