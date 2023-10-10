



Из Израиля и в Израиль билетов не достать, но самолеты полупустые

Начиная с субботы израильтяне стараются вернуться в Израиль, в то время как иностранные граждане торопятся его покинуть. Однако процесс с покупкой авиабилета стал похож на какой-то жестокий квест. Авиакомпании массово прекращают полеты, так что летающих осталось очень мало. При этом, пассажиры жалуются, что билетов не достать, но на взлете салон часто бывает полупустым. И при этом все билеты раскуплены. Проблема не просто в массовой неявке пассажиров на рейс, а в том, что эти пассажиры не удосуживаются снять броню со своего билета.



Тем, кто не может сейчас улететь в Израиль или из Израиля рекомендуют прилететь в аэропорт, подойти к стойке регистрации и заявить о своем желании лететь. Вас посадят в самолет на основании неявки других пассажиров.