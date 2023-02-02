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Из Газы были выпущены иранские 107-мм ракеты Фаджр
02.02.2023 09:25 Аркадий Бочаровский

Из Газы были выпущены иранские 107-мм ракеты Фаджр

Иранские источники, идентифицированные со стражами революции сообщили о том, что израильская территория была обстреляна вечером 1 февраля  107-мм ракетой "Фаджр-1" иранского производства.

Согласно этим источникам, ракета была доставлена в Газу "сопротивлением".

Другие иранские источники сообщают, что год выпуска ракеты - 2008.

Видно, что цвет ракет на фотографиях, распространенных в социальных сетях Газы, на которых написано, что они были запущены ради палестинских заключенных, совпадает с цветом останков ракеты, сфотографированных на израильской территории.

 

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