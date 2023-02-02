



Из Газы были выпущены иранские 107-мм ракеты Фаджр

Иранские источники, идентифицированные со стражами революции сообщили о том, что израильская территория была обстреляна вечером 1 февраля 107-мм ракетой "Фаджр-1" иранского производства.



Согласно этим источникам, ракета была доставлена в Газу "сопротивлением".



Другие иранские источники сообщают, что год выпуска ракеты - 2008.



Видно, что цвет ракет на фотографиях, распространенных в социальных сетях Газы, на которых написано, что они были запущены ради палестинских заключенных, совпадает с цветом останков ракеты, сфотографированных на израильской территории.



