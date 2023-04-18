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Из Дженина обстреляли кибуц
18.04.2023 07:11 Аркадий Бочаровский

Из Дженина обстреляли кибуц

Вечером из района Дженина были произведены выстрелы в сторону кибуца Мейрав в Гильбоа.

Пули попали в  дом в поселении. ЦАХАЛ рассматривает этот инцидент как террористическую атаку. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что пострадавших среди жителей и солдат нет, и что силы ЦАХАЛа проводят поисковые работы в этом районе.

Нападение произошло через две недели после перестрелки в соседнем кибуце Маале Гильбоа. Во время инцидента террористы открыли огонь из-за разделительного забора и попали в южные дома кибуца, которые являются частью нового строящегося там микрорайона. После этого террористы скрылись. В этом нападении также не было жертв

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