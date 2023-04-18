



Из Дженина обстреляли кибуц

Вечером из района Дженина были произведены выстрелы в сторону кибуца Мейрав в Гильбоа.



Пули попали в дом в поселении. ЦАХАЛ рассматривает этот инцидент как террористическую атаку. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что пострадавших среди жителей и солдат нет, и что силы ЦАХАЛа проводят поисковые работы в этом районе.



Нападение произошло через две недели после перестрелки в соседнем кибуце Маале Гильбоа. Во время инцидента террористы открыли огонь из-за разделительного забора и попали в южные дома кибуца, которые являются частью нового строящегося там микрорайона. После этого террористы скрылись. В этом нападении также не было жертв