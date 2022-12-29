



Итоги года от ЦАХАЛа: террор в Иудее и Самарии набирает обороты

ЦАХАЛ опубликовал отчет по итогам 2022 года, в котором описывается неоднозначная ситуация с безопасностью.



Согласно отчету, в настоящее время наблюдается стабильность в отношении Газы, но значительные беспорядки в Иудее и Самарии.



По данным ЦАХАЛа, в 2022 году в Иудее и Самарии произошло 7589 случаев бросания камней - по сравнению с 5532 в 2021 году, 4002 в 2020 году и 3805 в 2019 году.



Также было 1268 инцидентов с коктейлем Молотова, по сравнению с 1022 в 2021 году, 751 в 2020 году и 839 в 2019 году.



Кроме этого, за год в Иудее и Самарии произошли 285 инцидентов со стрельбой по сравнению с 61 в 2021 году, 31 в 2020 году и 19 в 2019 году.



