



Италия: ХАМАС должен понести наказание

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто возложил ответственность за все зверства, в том числе в Газе, на террористическую организацию ХАМАС.



Таким образом он прокомментировал взрыв в больнице в городе Газа, в результате которого погибли гражданские.



"Международное сообщество должно защитить невинных гражданских лиц и наказать ХАМАС", - сказал министр.



Как ранее пояснил представитель ЦАХАЛа, ХАМАС знал, что по территории больницы в Газе попала ракета, неудачно выпущенная палестинским "Исламским джихадом" по Израилю. Об этом свидетельствует перехваченный израильскими военными телефонный разговор террористов.