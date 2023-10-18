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Италия: ХАМАС должен понести наказание
18.10.2023 12:18 Алина Груднева

Италия: ХАМАС должен понести наказание

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто возложил ответственность за все зверства, в том числе в Газе, на террористическую организацию ХАМАС.

Таким образом он прокомментировал взрыв в больнице в городе Газа, в результате которого погибли гражданские.

"Международное сообщество должно защитить невинных гражданских лиц и наказать ХАМАС", - сказал министр.

Как ранее пояснил представитель ЦАХАЛа, ХАМАС знал, что по территории больницы в Газе попала ракета, неудачно выпущенная палестинским "Исламским джихадом" по Израилю. Об этом свидетельствует перехваченный израильскими военными телефонный разговор террористов.

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