



Источники в ЦАХАЛе: сейчас - критические часы

"Исламский джихад" отчаянно ищет достижений, потому ближайшие часы являются критическими.



Об этом сообщили источники в ЦАХАЛе.



Уточняется, что террористы требуют тело умершего в результате голодовки в тюрьме Хадера Аднана и обязательство от Израиля прекратить точечные ликвидации.



По словам источников, Еврейское Государство на это не согласится. По их словам, "Исламский джихад" сделал Аднана "символом сопротивления", потому возвращение его тела не будет осуществлено под предлогом о прекращении огня.



"Если это карта - мы прибережем ее для заключенных и пропавших без вести. Сейчас критические часы", - добавили источники.



