



Источники: шансы на прекращение огня высоки

Высокопоставленные израильские источники считают, что шансы на достижение договоренности о прекращении огня в ближайшее время являются высокими.



Соответствующий отчет появился на фоне сообщений в египетских СМИ, что удалось достигнуть этого соглашения.



Каир выступил посредником между палестинским "Исламским джихадом" и Израилем. В свою очередь, еще один источник утверждает, что переговоры все еще ведутся.



При этом, ни с одной из сторон официального подтверждения этой информации нет. Тем временем, в Кисуфим опять сработала сирена ракетной тревоги.