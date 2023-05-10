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Источники: шансы на прекращение огня высоки
10.05.2023 19:17 Алина Груднева

Источники: шансы на прекращение огня высоки

Высокопоставленные израильские источники считают, что шансы на достижение договоренности о прекращении огня в ближайшее время являются высокими.

Соответствующий отчет появился на фоне сообщений в египетских СМИ, что удалось достигнуть этого соглашения.

Каир выступил посредником между палестинским "Исламским джихадом" и Израилем. В свою очередь, еще один источник утверждает, что переговоры все еще ведутся.

При этом, ни с одной из сторон официального подтверждения этой информации нет. Тем временем, в Кисуфим опять сработала сирена ракетной тревоги.

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