



Источники: Переговоры о прекращении огня находятся на очень продвинутой стадии

Источники, осведомленные с ситуацией, сообщают, что переговоры о прекращении огня при посредничестве Египта находятся "на очень продвинутой стадии".



Об этом сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ".



Похожий комментарий предоставил высокопоставленный сотрудник израильской службы безопасности i24NEWS: "Мы очень близки к прекращению огня. Армия обороны Израиля сначала нанесет огромное количество ударов по Газе".



В свою очередь, The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленный египетский чиновник сообщает, Израиль не подпишет соглашение о прекращении огня, которое включает какие-либо условия, которые сыграют на руку "Исламскому джихаду".



"Аль-Джазира" сообщает, что террористы согласились на новое предложение Египта о прекращении огня в Газе. Это предложение обсуждалось при оценке ситуации в сфере безопасности с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.