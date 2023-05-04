



Источник в ЦАХАЛе: мы готовы к более масштабной операции, если потребуется

Армия обороны Израиля готова к более масштабным контртеррористическим операциям, если потребуется.



Об этом сообщил высокопоставленный источник в ЦАХАЛе, комментируя сегодняшнюю ликвидацию в Шхеме террористов, убивших в прошлом месяце семью Ди.



"В районе Иудеи и Самарии нет городов-убежищ для террористов. Мы доберемся до каждого места", - сказал источник.



Он пояснил, что время имеет большое значение. Чем больше его с момента атаки проходит, тем больше это внушает дополнительный ужас.



"Мы готовы и к более значительным операциям, если потребуется", - резюмировал он.