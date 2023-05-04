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Источник в ЦАХАЛе: мы готовы к более масштабной операции, если потребуется
04.05.2023 14:55 Евгения Маркова

Источник в ЦАХАЛе: мы готовы к более масштабной операции, если потребуется

Армия обороны Израиля готова к более масштабным контртеррористическим операциям, если потребуется.

Об этом сообщил высокопоставленный источник в ЦАХАЛе, комментируя сегодняшнюю ликвидацию в Шхеме террористов, убивших в прошлом месяце семью Ди.

"В районе Иудеи и Самарии нет городов-убежищ для террористов. Мы доберемся до каждого места", - сказал источник.

Он пояснил, что время имеет большое значение. Чем больше его с момента атаки проходит, тем больше это внушает дополнительный ужас.

"Мы готовы и к более значительным операциям, если потребуется", - резюмировал он.

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