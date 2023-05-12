Источник: ожидается, что ХАМАС присоединится к обстрелам Израиля
В Израиле ожидают присоединения ХАМАС к ракетным обстрелам, которые осуществляет в последние дни палестинский "Исламский джихад".
По данным Ynet, об этом сообщил источник в силах безопасности.
"Вероятность увеличивается. Мы готовимся к такому сценарию", - сказал он.
По словам источника, ЦАХАЛ продолжит наносить удары по "Исламскому джихаду".
"Вопрос о прекращении огня сейчас не стоит на повестке дня", - резюмировал он.
Ранее в Газе сообщили, что ХАМАС пока что не вмешивается ни в переговоры о прекращении огня, ни в обстрелы Израиля.