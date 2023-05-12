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Источник: ожидается, что ХАМАС присоединится к обстрелам Израиля
12.05.2023 17:16 Алина Груднева

Источник: ожидается, что ХАМАС присоединится к обстрелам Израиля

В Израиле ожидают присоединения ХАМАС к ракетным обстрелам, которые осуществляет в последние дни палестинский "Исламский джихад".

По данным Ynet, об этом сообщил источник в силах безопасности.

"Вероятность увеличивается. Мы готовимся к такому сценарию", - сказал он.

По словам источника, ЦАХАЛ продолжит наносить удары по "Исламскому джихаду".

"Вопрос о прекращении огня сейчас не стоит на повестке дня", - резюмировал он.

Ранее в Газе сообщили, что ХАМАС пока что не вмешивается ни в переговоры о прекращении огня, ни в обстрелы Израиля.

 

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