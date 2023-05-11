



Источник: Израиль не намерен отказываться от ликвидаций

Израиль не намерен отказываться от точечных ликвидаций в обмен на прекращение огня.



По данным "Маарив", об этом сообщил высокопоставленный источник в силах безопасности.



"Израиль не обязался остановить целенаправленные ликвидации террористических элементов", - отметил он.



Ранее "Исламский джихад" объявил, что условием для прекращения обстрелов территории Израиля из Газы является обязательство Еврейского Государства прекратить точечные ликвидации.