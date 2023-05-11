Новости » Арабо-израильский конфликт
Источник: Израиль не намерен отказываться от ликвидаций
11.05.2023 13:31 Алина Груднева

Источник: Израиль не намерен отказываться от ликвидаций

Израиль не намерен отказываться от точечных ликвидаций в обмен на прекращение огня.

По данным "Маарив", об этом сообщил высокопоставленный источник в силах безопасности.

"Израиль не обязался остановить целенаправленные ликвидации террористических элементов", - отметил он.

Ранее "Исламский джихад" объявил, что условием для прекращения обстрелов территории Израиля из Газы является обязательство Еврейского Государства прекратить точечные ликвидации.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы