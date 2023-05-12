



Источник: Исламский джихад критикуют даже в Газе

Террористическая организация "Исламский джихад" столкнулся с критикой даже в Газе.



Как сообщил военный обозреватель Walla Амир Бухбут, об этом сказал высокопоставленный источник сил безопасности.



"Мы достигли колоссального достижения. В какой еще кампании мы убили шестерых высокопоставленных террористов за 96 часов? Это тяжелый удар для Исламского джихада. Их также критикуют в даже в самой Газе", - сказал источник.



На фоне продолжающихся массированных ракетных обстрелов он также призвал граждан продолжать следовать директивам Службы тыла.

