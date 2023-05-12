



Источник: ХАМАС не участвует ни в обстрелах, ни в переговорах

ХАМАС пока что не участвует ни в переговорах по прекращению огня, ни в обстрелах Израиля.



Об этом в комментарии Israel Hayom сказал источник в Газе, знакомый с деятельностью "Исламского джихада".



По его словам, террористы передали сообщение Египту о том, что готовы продолжить обстрелы даже на следующей недели. Они дали понять Каиру, что реального прогресса в переговорах сегодня точно не будет.



Источник добавил, что ракетный обстрел в сторону Иерусалима предназначен для давления на Израиль, чтобы побудить его к выполнению условий для прекращения огня, выдвинутых террористической организацией.



"Исламский джихад" хочет, чтобы Израиль взял на себя обязательство остановить точечные ликвидации, и не желает удовлетворяться пустыми обещаниями Египта. Он хочет чего-то конкретного от израильтян. Речь идет об уроке, который организация извлекла из боевых действий в августе 2022 года, когда по окончании операции "Рассвет" египтяне пообещали, что Израиль освободит Басама Саади, хотя впоследствии Израиль отрицал это обязательство", - сказал он.



По словам источника, ХАМАС пока что не вмешивается в происходящее, предоставив "Исламскому джихаду" возможность напрямую контактировать с Каиром и не вводя никаких ограничений.



Напомним, ранее в Израиле приняли решении закрыть КПП на границе с Газой и запретить передачу товаров, в том числе, топлива. Это должно побудить ХАМАС надавить на "Исламский джихад". Между тем, Израиль объявил о прекращении переговоров в Каире до тех пор, пока террористы не прекратят обстрелы.