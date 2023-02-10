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Иссауия: на въезде установлен полицейский блокпост
10.02.2023 21:44 Алина Груднева

Иссауия: на въезде установлен полицейский блокпост

На въезде в Иссауия, Восточный Иерусалим, где находится дом террориста, устроившего 10 февраля смертельную давку, в ходе которой погибли 20-летний мужчина и 6-летний мальчик, полиция установила блокпост.

Об этом сообщает Ynet.

Как сообщалось ранее, правоохранители арестовали 10 членов семьи террориста, жену, родителей, брата и родственника, который сдавал ему дом.

Во время операции по задержанию произошли столкновения с силами безопасности.

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