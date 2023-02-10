



Иссауия: на въезде установлен полицейский блокпост

На въезде в Иссауия, Восточный Иерусалим, где находится дом террориста, устроившего 10 февраля смертельную давку, в ходе которой погибли 20-летний мужчина и 6-летний мальчик, полиция установила блокпост.



Об этом сообщает Ynet.



Как сообщалось ранее, правоохранители арестовали 10 членов семьи террориста, жену, родителей, брата и родственника, который сдавал ему дом.

תיעוד | פעילות כוחות הביטחון למעצר אשתו של המחבל מפיגוע הדריסה בירושלים@SuleimanMas1 pic.twitter.com/nEtcUAaN0y — כאן חדשות (@kann_news) February 10, 2023