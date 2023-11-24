



Испания заявила о готовности признать Палестину в ближайшее время

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что правительство королевства Испании выступает за создание государства Палестина, но также за поддержание хороших отношений с Государством Израиль.

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Как отметил Альбарес в интервью радиостанции RNE, Мадрид выступает за поддержание хороших отношений с еврейским государством. "При этом наша позиция в отношении Палестины и палестинского народа ясна, и это суверенное решение внешней политики Испании, - уточнил министр. - Мы за признание палестинского государства".



