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Испания заявила о готовности признать Палестину в ближайшее время
24.11.2023 09:24 Катя Шульц

Испания заявила о готовности признать Палестину в ближайшее время

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что правительство королевства Испании выступает за создание государства Палестина, но также за поддержание хороших отношений с Государством Израиль.
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Как отметил Альбарес в интервью радиостанции RNE, Мадрид выступает за поддержание хороших отношений с еврейским государством. "При этом наша позиция в отношении Палестины и палестинского народа ясна, и это суверенное решение внешней политики Испании, - уточнил министр. - Мы за признание палестинского государства".

 

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