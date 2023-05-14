



Исмаил Хания: мы навредили "Железному куполу" и "Праще Давида"





Исмаил Хания, глава политбюро ХАМАС, впервые после вступления в силу прекращения огня прокомментировал происходящее. "В последние несколько дней мы провели одно из самых сложных сражений против сионистского врага, который совершил убийство трех наших братьев, руководителей военного крыла движения "Исламский джихад"".



Хания поздравил объединенный штаб палестинских фракций за хорошее руководство операцией: "Объединенный штаб палестинских фракций умело управлял боем и продемонстрировала свои возможности и скорость реакции сопротивления."



Он перечисляет их успехи в операции и говорит: "Нам удалось запутать оккупацию и нанести ущерб системе безопасности, особенно "Железному куполу" и "Праще Давида", мы доказали, что можем нанести удар в любом месте, даже по хваленым технологиям оккупации".