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"Исламский джихад" заявил о "лицемерии" немецкой полиции
20.08.2022 16:09 Ольга Белозерова

"Исламский джихад" заявил о "лицемерии" немецкой полиции

Высокопоставленный представитель "Исламского джихада" Халед аль-Батш осудил немецкую полицию за начало предварительного расследования в отношении председателя ПА Махмуда Аббаса в связи с его комментариями. Напомним, что Аббас заявил, что Израиль совершил "50 Холокостов" против палестинцев.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

"Позиция немецкой полиции представляет собой один из аспектов двойных стандартов, лицемерия и предвзятости в пользу оккупации", - заявил он.

По его словам, этот шаг представляет собой "отрицание страданий палестинского народа, который расплачивается за результаты Второй мировой войны в отсутствие международного правосудия". 

Ранее с осуждением расследования выступили в ХАМАСе. 

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