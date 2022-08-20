



"Исламский джихад" заявил о "лицемерии" немецкой полиции

Высокопоставленный представитель "Исламского джихада" Халед аль-Батш осудил немецкую полицию за начало предварительного расследования в отношении председателя ПА Махмуда Аббаса в связи с его комментариями. Напомним, что Аббас заявил, что Израиль совершил "50 Холокостов" против палестинцев.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



"Позиция немецкой полиции представляет собой один из аспектов двойных стандартов, лицемерия и предвзятости в пользу оккупации", - заявил он.



По его словам, этот шаг представляет собой "отрицание страданий палестинского народа, который расплачивается за результаты Второй мировой войны в отсутствие международного правосудия".



Ранее с осуждением расследования выступили в ХАМАСе.