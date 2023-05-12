



Исламский джихад взял на себя ответственность за обстрел Иерусалима

Палестинский исламский джихад берет на себя ответственность за ракетный обстрел района Иерусалима и других городов.



Базирующаяся в Газе террористическая группировка заявляет, что она произвела два основных обстрела, направленных на Иерусалим, Тель-Авив и другие города. Сирены не звучали ни в Тель-Авиве, ни рядом с ним.



Исламский джихад заявляет, что нападение произошло в ответ на "убийства и продолжение агрессии против палестинского народа".



