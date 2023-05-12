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Исламский джихад взял на себя ответственность за обстрел Иерусалима
12.05.2023 12:35 Ирина Демьянова

Исламский джихад взял на себя ответственность за обстрел Иерусалима

Палестинский исламский джихад берет на себя ответственность за ракетный обстрел района Иерусалима и других городов.

Базирующаяся в Газе террористическая группировка заявляет, что она произвела два основных обстрела, направленных на Иерусалим, Тель-Авив и другие города. Сирены не звучали ни в Тель-Авиве, ни рядом с ним.

Исламский джихад заявляет, что нападение произошло в ответ на "убийства и продолжение агрессии против палестинского народа".

 

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