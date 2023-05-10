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Исламский джихад: в районе Дженина убиты наши боевики
10.05.2023 12:43 Аркадий Бочаровский

Исламский джихад: в районе Дженина убиты наши боевики


Террористическая организация Исламский джихад прокомментировала столкновения в Кабатия, близ Дженина минувшей ночью и подтвердила - "Это наши оперативники".

В заявлении говорится:  “Молодые люди, погибшие сегодня на рассвете в вооруженном столкновении с оккупационными силами в городе Кабатия, - это Ахмад Джамаль Тауфик Ассаф из Кабатии и Рани Валид Ахмад Катанат из лагеря Дженин.

Одна из наших групп смогла устроить засаду на сионистские силы в районе ас-Савафта ровно в 3:15 утра, и они нанесли прямой удар с близкого расстояния, добившись подтвержденных потерь среди противника и повредив военный автомобиль".

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