



Исламский джихад: в районе Дженина убиты наши боевики



Террористическая организация Исламский джихад прокомментировала столкновения в Кабатия, близ Дженина минувшей ночью и подтвердила - "Это наши оперативники".



В заявлении говорится: “Молодые люди, погибшие сегодня на рассвете в вооруженном столкновении с оккупационными силами в городе Кабатия, - это Ахмад Джамаль Тауфик Ассаф из Кабатии и Рани Валид Ахмад Катанат из лагеря Дженин.



Одна из наших групп смогла устроить засаду на сионистские силы в районе ас-Савафта ровно в 3:15 утра, и они нанесли прямой удар с близкого расстояния, добившись подтвержденных потерь среди противника и повредив военный автомобиль".