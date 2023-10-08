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"Исламский джихад": в наших руках более 30 пленных
08.10.2023 21:21 Алина Груднева

"Исламский джихад": в наших руках более 30 пленных

Генсек палестинского "Исламского джихада" Зиад аль-Нахла сделал заявление относительно похищений террористами израильтян, как гражданских, так и солдат.

Соответствующий комментарий он предоставил вечером, 8 октября.

"В наших руках в Газе находятся более 30 пленных. Бои, которые происходили в поселениях, рейды на армейские базы, захват солдат и оставленного ими оружия, являются явным свидетельством того, что израильская армия слабее, чем полагают многие в мире", - сказал он.

 

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