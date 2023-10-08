



"Исламский джихад": в наших руках более 30 пленных

Генсек палестинского "Исламского джихада" Зиад аль-Нахла сделал заявление относительно похищений террористами израильтян, как гражданских, так и солдат.



Соответствующий комментарий он предоставил вечером, 8 октября.



"В наших руках в Газе находятся более 30 пленных. Бои, которые происходили в поселениях, рейды на армейские базы, захват солдат и оставленного ими оружия, являются явным свидетельством того, что израильская армия слабее, чем полагают многие в мире", - сказал он.



