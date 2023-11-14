



"Исламский джихад" угрожает выйти из переговоров по освобождению заложников

Палестинский “Исламский джихад” прекратит переговоры об освобождении заложников.



С такими угрозами выступил лидер террористической организации Зияд Аль-Нахала.



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По его словам, "Исламский джихад" подождет, пока будут предложены "лучшие условия", прежде чем двигаться дальше.



Предположительно, террористическая организация удерживает около 40 заложников.



"Проведение переговоров относительно заложников, которых мы удерживаем, и реакция Израиля, вероятно, вытолкнут Исламский джихад из сделки. Исламский джихад может продолжать удерживать заложников в ожидании лучших условий", - сказал он.





