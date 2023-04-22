



"Исламский джихад" угрожает Израилю из-за голодовки террориста в тюрьме

Палестинский "Исламский джихад" угрожает Израилю атаками, если объявивший голодовку палестинский заключенный Хадер Аднан умрет в тюрьме.



"Наше послание врагу состоит в том, что вы заплатите высокую цену за причинение вреда жизни шейха Хадера Аднана", — сказал представитель террористической организации Халед аль-Батш.



По его словам, арестовав Аднана, израильские власти пытались помешать ему "выполнять свою национальную и социальную роль" среди палестинцев.



Высокопоставленный представитель палестинского "Исламского джихада" был повторно арестован в феврале. Сразу же он объявил голодовку, которая длится уже 77 дней.



На прошлой неделе поступило сообщение, что Аднан находится в критическом состоянии. Он отказывается от медикаментов и проходить медицинское обследование.



В четверг семья террориста устроила сидячую забастовку в центре Рамаллы, призывая к его освобождению из израильской тюрьмы. С 2004 года Аднана арестовывали не менее 11 раз. В последний раз он был освобожден из израильской тюрьмы в 2021 году после 25 дней содержания под стражей.





