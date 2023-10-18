



"Исламский джихад" туманно ответил на обвинения в ударе по больнице

Палестинский "Исламский джихад" отреагировал на доказательства ЦАХАЛа того, что по больнице в Газе попала именно ракета террористов.



Они цинично заявили, будто не используют общественные места для боевых действий.



"Обвинение "Исламского джихада" не освобождает врага от ответственности за резню. Враг пытается уйти от ответственности за свои преступления посредством лжи. Его попытки уйти от ответственности за свои преступления хорошо известны и аналогичны тому, что произошло с журналисткой Ширин Абу Акле", - сказали террористы.



Ранее представитель ЦАХАЛа показал карту, которая свидетельствует о том, что ракета, попавшая по парковке арабской больницы, была выпущена "Исламским джихадом" во время массированного залпа по Израилю. Более того, опубликован перехваченный разговор террористов с ХАМАСом, где они сами признаются в фиаско. Среди доказательств также представлен тот факт, что на месте происшествия отсутствует воронка, которая свидетельствовала бы об авиаударе ЦАХАЛа.