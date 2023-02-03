Новости » Арабо-израильский конфликт
"Исламский джихад" - Судану о нормализации с Израилем: позор
03.02.2023 20:59 Алина Груднева

"Исламский джихад" - Судану о нормализации с Израилем: позор

Террористическая организация "Исламский джихад" следом за ХАМАСом призвала Судан не придерживаться плана нормализации отношений с Израилем.

Об этом сообщает AFP.

"Позор для арабской страны размером с Судан", - сказал представитель террористической организации Тарик Салми.

Ранее аналогичным образом выразились в ХАМАСе и ПА. По словам премьер-министра Палестинской автономии Мухаммада Штайе, "преступления оккупации в отношении палестинцев продолжаются". 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы