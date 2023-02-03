



"Исламский джихад" - Судану о нормализации с Израилем: позор

Террористическая организация "Исламский джихад" следом за ХАМАСом призвала Судан не придерживаться плана нормализации отношений с Израилем.



Об этом сообщает AFP.



"Позор для арабской страны размером с Судан", - сказал представитель террористической организации Тарик Салми.



Ранее аналогичным образом выразились в ХАМАСе и ПА. По словам премьер-министра Палестинской автономии Мухаммада Штайе, "преступления оккупации в отношении палестинцев продолжаются".