



Исламский джихад согласился с новым предложением Египта о прекращении огня

Канал Al Jazeera сообщила сегодня , что Исламский джихад согласился на новое предложение Египта о прекращении огня в Газе,.



Это предложение обсуждалось при оценке ситуации в сфере безопасности с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.



Согласно информации канала, "Джихад в принципе согласился с условиями проекта, и теперь они ждут ответа Израиля". Политический источник сообщил, что Израиль рассматривает возможность положительного ответа на египетское предложение.