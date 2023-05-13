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Исламский джихад согласился с новым предложением Египта о прекращении огня
13.05.2023 20:48 Алина Груднева

Исламский джихад согласился с новым предложением Египта о прекращении огня

Канал Al Jazeera сообщила сегодня , что Исламский джихад согласился на новое предложение Египта о прекращении огня в Газе,.

Это предложение обсуждалось при оценке ситуации в сфере безопасности с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Согласно информации канала, "Джихад в принципе согласился с условиями проекта, и теперь они ждут ответа Израиля". Политический источник сообщил, что Израиль рассматривает возможность положительного ответа на египетское предложение.

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