



"Исламский джихад": Служба безопасности ПА арестовала еще 5 боевиков в Дженине

Боевики ”Исламского джихада” заявили, что силы безопасности ПА в ночь на 17 июля задержали еще пятерых их членов в Дженине.



Организация обвинила Палестинскую администрацию в "слабости и неспособности сделать достаточно, чтобы противостоять Израилю". Разгневанные толпы столкнулись с высокопоставленными чиновниками ПА после двухдневного рейда Израиля, и в одном из противостояний представители власти были вынуждены покинуть похороны 10 человек, убитых во время вторжения.



Представитель ”Исламского джихада” Дауд Шехаб заявил 17 июля, что в результате ночных арестов общее число его членов, арестованных Палестинской администрацией после рейда, достигло 10 человек.



Он добавил, что его группа пыталась добиться их освобождения, разговаривая с “разумными” людьми из ФАТХа, который доминирует в ПА.