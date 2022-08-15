



"Исламский джихад" случайно ликвидировал террориста ХАМАСа

Террорист ХАМАСа был случайно убит ракетой "Исламского джихада", которая дала осечку. Инцидент произошел во время операции "Рассвет".



7 августа израильская и палестинская пресса сообщали о взрыве в Бурейдже - лагере палестинских беженцев в центральной части Газы. По данным Shehab News, в результате взрыва погибли трое мальчиков, 13-летние близнецы и 9-летний ребенок, а их отец был ранен.



Спустя несколько часов Shehab News объявила о смерти отца - Ясира Нимра Аль-Набахина. Он умер от полученных ранений. Об этом сообщает Jerusalem Post.



Как только Аль-Набахин умер, "Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам", военное крыло ХАМАСа, опубликовали уведомление о его смерти. Аль-Набахин был описан террористической группой как один из "верных рыцарей" военного крыла.



Во время похорон умершие члены семьи Аль-Набахин были завернуты во флаги ХАМАСа.



По данным Associated Press, что Аль-Набахин был внеслужебным полицейским, "связанным с ХАМАСом". Палестинская пресса также сообщала, что в министерстве внутренних дел Газы он числился на зарплате офицера полиции.



Однако, по данным ШАБАКа, полиция ХАМАСа выполняет "двойную функцию" и де-факто является частью боевых подразделений ХАМАСа.



Согласно предварительному расследованию ЦАХАЛа, инцидент в Бурейдже стал результатом неудачного запуска ракеты "Исламского джихада" по Израилю. В воскресенье вечером пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила The Jerusalem Post, что причиной инцидента в Буреидже стала осечка ракеты.