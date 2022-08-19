



Исламский джихад: "Следующая битва сотрет Израиль с лица земли"

В "Исламском джихаде" предупредили, что в ходе следующей битвы в Газе Израиль будет стерт с лица земли.



Такое заявление сделал представитель палестинской террористической группировки Насер Абу-Шариф, сообщает иранское новостное агентство Fars.



"Следующая конфронтация с израильской оккупацией изменит правила игры, поскольку она сотрет тель-авивский режим с лица оккупированных палестинских территорий. Наш религиозный и моральный долг - противостоять израильской агрессии. "Исламский джихад" мужественно противостоял такой жестокости во время трехдневного наступления на Газу, и это является предметом гордости для всех палестинцев", - заявил Абу-Шариф.