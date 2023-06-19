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столкновения в дженине
19.06.2023 19:54 Алина Груднева

Исламский джихад разразился угрозами после столкновений в Дженине

Боевое крыло палестинского "Исламского джихада", которое орудует в Дженине, разразилось угрозами после сегодняшних столкновений с ЦАХАЛом.

Напомним, что в ходе нападения террористов ранения получили семеро солдат ЦАХАЛа и бойцов МАГАВ, а также служебный пес.

"В следующий раз Израилю придется хорошенько подумать, прежде чем отправлять солдат в Дженин. Мы припасли еще больше сюрпризов", - сказали террористы.
 

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