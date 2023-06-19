Исламский джихад разразился угрозами после столкновений в Дженине
Боевое крыло палестинского "Исламского джихада", которое орудует в Дженине, разразилось угрозами после сегодняшних столкновений с ЦАХАЛом.
Напомним, что в ходе нападения террористов ранения получили семеро солдат ЦАХАЛа и бойцов МАГАВ, а также служебный пес.
"В следующий раз Израилю придется хорошенько подумать, прежде чем отправлять солдат в Дженин. Мы припасли еще больше сюрпризов", - сказали террористы.
كمين محكم لشباب جنين يؤدي لتفجير جيب عسكري للكيان المحتل وإصابة 7 من جنوده 💪 pic.twitter.com/wys3Zhn1mZ— #سعوديون_مع_الاقصى (@Saudis2018) June 19, 2023