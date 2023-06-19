



Исламский джихад разразился угрозами после столкновений в Дженине

Боевое крыло палестинского "Исламского джихада", которое орудует в Дженине, разразилось угрозами после сегодняшних столкновений с ЦАХАЛом.



Напомним, что в ходе нападения террористов ранения получили семеро солдат ЦАХАЛа и бойцов МАГАВ, а также служебный пес.



"В следующий раз Израилю придется хорошенько подумать, прежде чем отправлять солдат в Дженин. Мы припасли еще больше сюрпризов", - сказали террористы.

