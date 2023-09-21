



"Исламский джихад" разразился новыми угрозами из-за рейда ЦАХАЛа в Дженине

Террористическая организация палестинский "Исламский джихад" разразился новыми угрозами в адрес Израиля из-за разгона возобновившихся беспорядков на границе с Газой и последней операции ЦАХАЛа в Дженине.



Об этом сообщает проиранская онлайн-газета Al-Mayadeen.



"Бойцам сопротивления удалось устроить засады, благодаря которым в рядах оккупационных сил были убитые и раненые. В нашем распоряжении есть много чего, что может ранить врага, и чем можно порадовать сыновей нашего палестинского народа", - утверждают террористы.



Отметим, что информация об убитых и раненых бойцах ЦАХАЛа в Дженине не соответствует действительности. В Армии обороны Израиля подтверждали, что армейский джип действительно наехал на мину, однако среди солдат никто не пострадал.