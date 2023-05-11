



Исламский джихад: Прекращение огня - в обмен на прекращение ликвидаций

Исламский джихад продолжает настаивать на том, что прекращение точечных ликвидаций будут условием прекращения огня с Израилем.



Речь идет о прекращении точечных ликвидаций не только в Газе, но и в Иудее и Самарии.



Между тем, возобновились как атаки ЦАХАЛа в Газе - так и ракетные запуски.



Террористическая организация сообщила СМИ в Газе, что Египет пригласил в Каир лидера "Исламского джихада" Зиада аль-Нахала, чтобы обсудить прекращение огня, но было решено послать ответственного за политическое крыло Мухаммада аль-Хинди. "Он только выслушает аргументы египтян относительно прекращения огня и сообщит Египту, что первым условием будет прекращение ликвидаций" - сообщают палестинцы.