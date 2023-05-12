



Исламский джихад: пока рано говорить об условиях прекращения огня

В настоящее время рано говорить об условиях прекращения огня.



Такое заявление сделал член политбюро "Исламского джихада" и представитель террористической организации в Ливане Ихсан Атайя.



Он подтвердил, что ракетные обстрелы Израиля координируются между всеми террористическими организациями, а отношения с ХАМАСом являются крепкими.



"Тем, кто пытается вбить клин между ХАМАСом и "Исламским джихадом", мы говорим, что эта попытка бесполезна. Слишком рано говорить о прекращении огня. Мы все еще в разгаре кампании. Дискурс в СМИ о посредничестве, сроках и деталях не служит интересам сопротивления", - сказал он.



По его словам, можно будет говорить об условиях только после того, "как будут достигнуты цели сопротивления в ответ на израильское нападение".