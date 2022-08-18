



"Исламский джихад" планировал проникнуть на территорию Израиля

"Исламский джихад" готовился к проведению операций, включающих проникновение на израильскую территорию, во время операции "Рассвет".



Во время операции ЦАХАЛ отметил активность "Исламского джихада" вокруг одного из туннелей, и силы безопасности предполагали, что члены группировки воспользуются им.



По информации walla, хотя командиры "Исламского джихада" намеревались провести операцию, члены группировки отказались входить в туннели.



ЦАХАЛ предполагает, что террористические организации в Газе опасаются использовать туннели из-за операции "Страж стен" в мае прошлого года, когда ЦАХАЛ показал, что он способен наносить прямые удары по туннелям, прорытым на глубине 20-30 метров, в то время как в них находятся террористы.