



"Исламский джихад" отрицает разрыв отношений с ХАМАСом

После трехдневной эскалации в Газе, в которой не участвовали террористы ХАМАСа, появились слухи о расколе между двумя террористическими группировками - ХАМАСом и "Исламским джихадом".



Представитель "Исламского джихада" Дауд Шехаб выступил с опровержением подобных сообщений, сообщает "Аль-Монитор".



"Отношения с ХАМАСом не разорваны. После агрессии произошел контакт между генеральным секретарем движения Зиадом аль-Нахалой и главой политбюро ХАМАСа. Встречи между лидерами двух движений в Газе и в Бейруте не прекращаются. Каналы связи широко открыты между двумя движениями на всех уровнях. Вполне естественно, что взгляды двух движений расходятся по некоторым вопросам и деталям, но все разногласия подлежат конструктивному и целенаправленному обсуждению. Движения все еще координируются и сотрудничают", - заявил он.



В ХАМАСе также отвергли информацию о расколе.



Член политбюро ХАМАСа Махмуд аль-Захар заявил: "Израилю не удалось достичь этого раскола. Если бы между двумя движениями возник спор, об этом сообщалось бы в СМИ или в заявлениях официальных лиц. Напротив, лидеры ХАМАСа участвовали в похоронах лидеров "Исламского джихада" и выступали с речами, подчеркивая единство сопротивления. Эти два движения разошлись во мнениях только по поводу времени битвы против Израиля".