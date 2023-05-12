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Исламский джихад: нам не сообщили, что Израиль остановил переговоры
12.05.2023 14:26 Алина Груднева

Исламский джихад: нам не сообщили, что Израиль остановил переговоры

Представитель "Исламского джихада" прокомментировал саудовскому каналу "Аль-Хадас" новость о том, что Израиль остановил переговоры о прекращении огня.

По его словам, террористы не были уведомлены об этом.

"Египет внес предложение и ждет на него ответа израильтян. Если израильская эскалация продолжится — мы не будем останавливаться", - сказал он.

Между тем, на фоне этого объявления после непродолжительного затишья на границе с Газой вновь сработала сирена ракетной тревоги.

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