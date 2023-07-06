



Исламский джихад: мы победили в Дженине



Пресс-секретарь военного крыла террористической организации Исламский джихад говорит, что вооруженные организации "в Палестине" и за ее пределами были готовы присоединиться к кампании во время боев в Дженине, и этот сценарий по-прежнему возможен.



Бригады Аль-Кудс, военное крыло Исламского Джихада, заявили, что в ходе боев в Дженине (операция "Дом и сад") были убиты 4 террориста Бригад Аль-Кудс, 4 террориста батальона Дженина (группировка действует в нескольких террористических организациях) и 4 гражданских.



Представитель "Бригад Аль-Кудс" Абу Хамза назвал результаты боев в Дженине "победой" палестинцев над "сионистским врагом". По его словам, палестинские организации борьбы выстояли в Дженине и не сломились перед лицом "врага с разбитым сердцем" благодаря “воинам, наделенным решимостью и верой в Аллаха и в путь джихада”.



Абу Хамза подчеркнул, что борьба на палестинских территориях и во всей Палестине не прекратится, даже если каждый переулок и улица станут ареной конфликтов и боев, и что не будет стабильности, пока армия и поселенцы находятся на палестинской земле.



Представитель Бригад Аль-Кудс отметил, что боевики извлекли уроки из предыдущих конфликтов и продемонстрировали высокий уровень профессионализма в ведении боевых действий в зоне городской застройки наряду с импровизацией в соответствии с условиями.



Абу Хамза сказал, что "враг" растерялся, и об этом можно судить по его заявлениям о "мнимых успехах", в то время как палестинские боевики сбивали беспилотные летательные аппараты, приводили в действие десятки взрывных устройств и устраивали смертоносные засады.