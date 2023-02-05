Новости » Арабо-израильский конфликт
"Исламский джихад": мы не откажемся от сопротивления
05.02.2023 08:49 Алина Груднева

"Исламский джихад": мы не откажемся от сопротивления

Официальный представитель террористической организации "Исламский джихад" Абу Хамза разразился очередными угрозами в адрес Израиля.

Соответствующее заявление он сделал в интервью ливанскому телеканалу "Аль-Маядин", комментируя последние события.

Он подчеркнул, что эскалация представляет собой "естественное продолжение прошлых атак". По его словам, на фоне ликвидации террористов в Иудее и Самарии "Исламский джихад" "не откажется от своего сопротивления".
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы